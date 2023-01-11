На Среднем Урале для гастротуристов подготовили уникальные рецепты

Туристы смогут попробовать уральские супы и вторые блюда. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области проходят два крупных зимних гастрономических события: фестиваль супов "Переборщи!" и фестиваль Аутентичной Уральской Кухни, в котором принимают участие 50 рестораторов из 10 городов России. Для гостей подготовлены уникальные рецепты, рассказали в департаменте информационной политики региона.

"Правительство Свердловской области поддерживает развитие разнообразных направлений туризма. Гастрономический туризм — в чем-то экзотичное для Урала, но, как показывает изучение мирового опыта, крайне перспективное направление. Достаточно вспомнить знаменитые на весь мир фестивали еды и напитков, которые собирают миллионы туристов. Такие события играют важную роль в знакомстве туристов с местным колоритом, культурой, традициями и дают дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Фестиваль "Переборщи" проходит в Сысерти на площадке старинного завода. Его проводит управляющая компания туркластерами Свердловской области. В первые два дня мероприятия туристы съели примерно 250 литров супа.

"Важно, что фестиваль "Переборщи" заинтересовал жителей нашего округа, гостей из Екатеринбурга и соседних регионов. Здорово, что провести время активно и интересно многие едут именно в Сысерть. Зимой у нас тоже есть, что увидеть и попробовать", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

"Переборщи" продлится до конца зимы. В ближайшие выходные гостей приглашают попробовать супы "Шулюм по-уральски с уткой" и "Цыганская чорба по-уральски" на казане. Кроме дегустации блюд предусмотрена прогулка по историческому центру Сысерти, скандинавская ходьба по горе Бессонова, уроки лепки в гончарной мастерской и вечер под гитару с Владимиром Огоньковым.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фестиваль Аутентичной Уральской Кухни проходит одновременно в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Уфе, Томске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Ревде и Верхней Сысерти. До 29 января гостям предлагают попробовать сет из трех блюд за 1 100 рублей. Рестораторы заявляют, что закуска будет сделана из продуктов местного производства, горячее подадут на аутентичных материалах, а десерты создадут из овощей, грибов или корнеплодов по принципу безотходного производства.

Например, один из екатеринбургских ресторанов предлагает посетителям отведать свекольный сет с творожным кремом и щучьей икрой, слоеный пирог с паштетом из мяса утки под ягодными соусами. В другом заведении готовы подать хрустящий картофель с желе из квашенной капусты, вяленого судака с маслом из хрена, куриные сердца на углях, жареное филе косули с хрустящей гречневой кашей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Традиционно после новогодних каникул в кафе и ресторанах период затишья. Фестиваль задумывался, чтобы привлечь гостей. И мы видим, что это работает. Люди специально приезжают, чтобы попробовать уральскую кухню", — рассказал идеолог проекта Аутентичной Уральской Кухни, бренд-шеф Kitchen family Kitchen Сергей Мирошников (Мирон).

Напомним, на прошедшей рождественской ярмарке в Верхотурье гостей угощали необычными пельменями.