На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в программе "Земский учитель"

Субсидия на счет педагога будет переведена до конца текущего года. Фото: Алексей Кунилов

Учителя со всей страны могут получить миллион рублей за переезд и трудоустройство в сельские школы Свердловской области. Прием заявок на участие в конкурсной программе "Земский учитель" уже стартовал.

В 2023 году предусмотрено 34 вакансии, сообщает региональный департамент информполитики. Отмечается, что за первые 2 дня в министерство образования и молодежной политики Свердловской области поступило свыше 80 обращений — от учителей из Самарской, Челябинской, Ростовской областей, Красноярского края и других регионов страны.

Программа предусматривает переезд в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа с численностью до 50 тысяч человек.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на сайте федеральной программы, выбрать одну из вакансий и загрузить электронные копии документов, в числе которых заявление, паспорт, диплом, трудовая книжка. Прием заявок завершится 17 апреля 2023 года. Решение экспертного жюри будет озвучено не позднее 15 мая.

Далее у победителей будет месяц, чтобы принять решение о трудоустройстве. За это время педагоги смогут посетить село и школу, где будут работать. В случае положительного решения учитель должен отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Субсидия на счет педагога будет переведена до конца текущего года. Учитель сможет распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.

"Программа стала настоящим импульсом для новой жизни сельских школ, для привлечения молодых педагогов. В конкурсе участвуют только учителя не старше 55 лет. Всего с первого года реализации программы в селах появилось более сотни новых учителей", — рассказала первый замминистра образования и молодежной политики региона Нина Журавлева.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте областного минобра в рубрике "Земский учитель/Нормативные документы" или по телефону (343) 269-41-55.