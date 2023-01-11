Полицейские Серова спасли на трассе от холода две семьи с детьми

Полицейские оперативно пришли на помощь автомобилистам, оказавшимся в сильный мороз в сложной жизненной ситуации. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники свердловского гарнизона полиции из ДПС ОВД Серова оперативно пришли на помощь автомобилистам, попавшим в беду.

Майор полиции Антон Сумской и капитан полиции Павел Чеклецов при патрулировании дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов увидели застрявший автомобиль в сугробе. За рулем была женщина, в салоне — двое детей и девушка. Выяснилось, что жители Нягани ехали в Екатеринбург, однако водитель пропустила нужный поворот и съехала с дороги в сугроб. Выбраться своими силами она не смогла.

"Сотрудники Госавтоинспекции организовали прибытие на место происшествия тягача, при помощи которого и удалось вытащить застрявшую легковушку", — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Еще один наряд полиции в составе лейтенантов Даниила Артамонова и Алексея Кишмерешкина спасли от холода водителя, машина которого сломалась в пути. Мужчина стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией на трассе Серов — Североуральск — Ивдель.

"Хозяин транспортного средства тщетно пытался починить своего "железного коня". Как оказалось, в автомобиле вышел из строя натяжной ролик ремня генератора. Стражи порядка пересадили продрогших в салоне холодной машины женщину и двух детей в свою патрульную машину, чтобы те согрелись. Затем силовики отбуксировали транспортное средство на тросе к месту ремонта и помогли найти необходимые запчасти в одном из магазинов города. В обоих случаях граждане от души поблагодарили госавтоинспекторов за содействие и помощь, пожелав им успехов в нелегком деле. На что полицейские скромно ответили: "Это наша работа", — резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, ранее в Свердловской области сотрудники ГИБДД спасли людей на двух пожарах.