"Елка желаний": исполнились мечты еще восьми юных свердловчан

"Елка желаний" дарит радость всем участникам акции. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области продолжается акция "Елка желаний". Подарки получили еще восемь детей.

Глава регионального министерства социальной политики Андрей Злоказов в рамках проекта поздравил братьев Белявских из Екатеринбурга. 6-летний Константин получил робота-собаку с пультом управления, а 12-летний Алексей — собрание книг о Гарри Поттере.

Министр культуры Светлана Учайкина и ее заместитель Сергей Радченко подарили синтезатор 16-летней Татьяне Королевой и караоке 4-летней Алексии Лапиной. Замглавы областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев вручил 5-летней Ульяне самокат.

И.о. министра инвестиций и развития области Елена Хлыбова исполнила новогоднее желание подростка из села Новоалексеевское. Планшет, который попросил Динар, поможет ему в подготовке к экзаменам.

Мечту 7-летней Юлии из столицы Урала о смартфоне осуществил замдиректора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов. Он также исполнил желание 7-летней Дарины из Верхней Пышмы — вручил ей большую куклу.

Ранее "Областная газета" писала, что представители региональных властей активно участвуют во Всероссийском проекте. В конце года мечты юных жителей области исполнили губернатор Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Эстафету у них приняли руководители областных министерств и департаментов.