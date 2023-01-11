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Общество
11 января 2023, 18:35

"Елка желаний": исполнились мечты еще восьми юных свердловчан

Подарки в рамках акции "Елка желаний"

"Елка желаний" дарит радость всем участникам акции. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области продолжается акция "Елка желаний". Подарки получили еще восемь детей.

Глава регионального министерства социальной политики Андрей Злоказов в рамках проекта поздравил братьев Белявских из Екатеринбурга. 6-летний Константин получил робота-собаку с пультом управления, а 12-летний Алексей — собрание книг о Гарри Поттере.

Министр культуры Светлана Учайкина и ее заместитель Сергей Радченко подарили синтезатор 16-летней Татьяне Королевой и караоке 4-летней Алексии Лапиной. Замглавы областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев вручил 5-летней Ульяне самокат.

И.о. министра инвестиций и развития области Елена Хлыбова исполнила новогоднее желание подростка из села Новоалексеевское. Планшет, который попросил Динар, поможет ему в подготовке к экзаменам.

Мечту 7-летней Юлии из столицы Урала о смартфоне осуществил замдиректора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов. Он также исполнил желание 7-летней Дарины из Верхней Пышмы — вручил ей большую куклу.

Ранее "Областная газета" писала, что представители региональных властей активно участвуют во Всероссийском проекте. В конце года мечты юных жителей области исполнили губернатор Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Эстафету у них приняли руководители областных министерств и департаментов.

Областная газета Свердловской области

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