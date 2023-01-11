Павел Камнев. Фото: kremlin.ru

Ученый крупного «Калибра»

Друзья и коллеги вспоминают научного руководителя концерна «Алмаз-Антей», разработчика ракетного вооружения Павла Камнева

9 января на 86-м году жизни скончался Павел КАМНЕВ – разработчик ракетных комплексов «Калибр», председатель совета директоров ОКБ «Новатор» и научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей». Более 60 лет он жил и работал в нашем регионе и стал первым свердловчанином, удостоенным звания Герой Труда РФ.

Павел Камнев родился в 1937 году в Махачкале. Окончил Московский авиационный институт. За год до выпуска начал работать инженером-расчетчиком на Машиностроительном заводе им. М.И. Калинина. С 1964 года Павел Камнев связан с подразделением завода – конструкторским бюро «Новатор», где прошел путь от инженера до генерального директора, главного конструктора. В 2017 году был назначен научным руководителем концерна ВКО «Алмаз-Антей» и председателем совета директоров АО «ОКБ «Новатор».

Павел Камнев руководил важнейшими научными и опытно-конструкторскими работами по созданию и модернизации образцов ракетного вооружения для Военно-морского флота, Военно-воздушных сил, Сухопутных войск, систем противовоздушной и противоракетной обороны. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту» и «Адмирал Горшков». Имеет звания почетного гражданина Свердловской области и Екатеринбурга. В 2016 году стал первым свердловчанином-Героем Труда РФ.

Под его руководством, при личном участии создано более 30 образцов ракетного вооружения. Мировую известность приобрели ракеты комплексов «Круг», «С-300 В», «Бук», «Калибр», «Искандер» для разных родов войск Вооруженных Сил России.

Соболезнования родным, близким и коллегам конструктора выразил губернатор Евгений Куйвашев.

«Это огромная утрата не только для нашего региона, но и для всей России. Те, кому посчастливилось лично знать Павла Ивановича Камнева, работать с ним, навсегда запомнят его как мудрого и чуткого руководителя, порядочного, интеллигентного и при этом очень скромного человека – человека большой души и сердца», – передает слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

«Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения», – говорится в сообщении пресс-службы концерна «Алмаз-Антей».

– У Павла Ивановича Камнева всегда хватало сил, настойчивости, терпения преодолевать трудности, добиваться решения проблем. При его величайшем авторитете среди коллег, руководителей предприятий промышленности, командования Минобороны, руководителей государства в жизни Павел Иванович был очень скромным человеком. С тихим голосом, который многих заставлял слушать и поддерживать в достижении целей коллективом ОКБ «Новатор», – вспоминает генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, член Общественной палаты региона Владимир Щёлоков.

Павел Камнев умел добиваться поставленной цели не напористостью, а спокойствием, подтверждает председатель совета главных конструкторов Свердловской области, генеральный директор АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (1996–2016) Леонид Шалимов:

– С Павлом Ивановичем я был знаком около 20 лет. Хотел работать вместе с ним. Я тогда занимался только баллистическими ракетами – это «Синева», «Булава». А мне очень хотелось создать систему управления для какой-то динамичной небольшой ракеты, такой, какими занимался Камнев. Но тогда поработать не получилось.

Он был ученым крупного калибра, все его разработки уникальны. Вряд ли у какого-либо государства есть что-то подобное, добавляет Леонид Шалимов.

Прощание с Павлом Камневым пройдет 13 января с 10:00 до 11:30 в Свердловском государственном академическом театре драмы: г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2.

Справка «ОГ»: «Калибр» – семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ «Новатор» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.