На Среднем Урале коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Главам муниципалитетов поручено вести непрерывный мониторинг ситуации в территориях. Фото: Галина Соловьева

Непогода стала причиной перевода коммунальных служб Свердловской области на усиленный режим работы. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112", — заявил министр.

По данным синоптиков, 12 января в регионе местами ожидается ветер со скоростью 25–28 метров в секунду. В данной ситуации коммунальные службы должны быть готовы к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главам муниципалитетов поручено вести непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий, добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, Средний Урал покидают аномальные холода, уже в пятницу в регионе ожидается потепление до ‑7 градусов.