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Общество
12 января 2023, 09:55

На Среднем Урале коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

  Валерия Белякова
Улица Екатеринбурга

Главам муниципалитетов поручено вести непрерывный мониторинг ситуации в территориях. Фото: Галина Соловьева

Непогода стала причиной перевода коммунальных служб Свердловской области на усиленный режим работы. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112", — заявил министр.

По данным синоптиков, 12 января в регионе местами ожидается ветер со скоростью 25–28 метров в секунду. В данной ситуации коммунальные службы должны быть готовы к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главам муниципалитетов поручено вести непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий, добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, Средний Урал покидают аномальные холода, уже в пятницу в регионе ожидается потепление до ‑7 градусов.

Областная газета Свердловской области

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