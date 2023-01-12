В Березовском ГО запустили обновленную насосную станцию питьевой воды

Станция была построена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках модернизации станции, расположенной в поселке Монетный, заменено устаревшее оборудование. Теперь качественной питьевой водой будут обеспечены почти 2 000 граждан.

"Стоимость объекта 50 миллионов рублей, из них 32,6 миллиона — средства федерального бюджета. В рамках реконструкции установлены новая дизель-генераторная подстанция, безопасная система обеззараживания воды, смонтированы новые накопительные резервуары", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным департамента информполитики региона, дальнейшую эксплуатацию объекта будет осуществлять МУП "Водоканал".

Реализация федерального проекта "Чистая вода" продлена до 2030 года. К этому году не менее 90 % жителей должны быть обеспечены качественным водоснабжением.

Добавим, правительство Свердловской области и глава региона Евгений Куйвашев уделяют особое внимание вопросам обеспечения уральцев качественной питьевой водой. В прошлом году завершено строительство системы водоснабжения в Кушве, запущены новые станции водоподготовки в селах Покровское, Колчедан, Волковское и Гарашкинское.

Сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации инвестиционных проектов по реконструкции станции обезжелезивания вод ГО Сухой Лог и реконструкции системы водоснабжения поселка Буланаш Артемовского района.

В 2023 году в том числе запланированы следующие работы:

модернизация станции водоподготовки централизованной системы водоснабжения с внедрением озоно-сорбционных технологий в селе Чернокоровское Богдановичского ГО;

обновление станции водоподготовки централизованных систем водоснабжения в Ивделе;

модернизация объекта водоподготовки централизованных систем водоснабжения в поселке городского типа Мартюш Каменского ГО;

техническое перевооружение станции водоподготовки централизованной системы водоснабжения в селе Мугай Махневского муниципального образования;

установка модульной станции на водозаборных очистных сооружениях в Новой Ляле.

По итогам реализации этих и других мероприятий качественной питьевой водой будет дополнительно обеспечено более 25 тысяч человек.

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