Подписано соглашение о подготовке кадров для Уралтрансмаша

На Уралтрансмаше сегодня требуются станочники, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, электрики, контролеры, инженеры, конструкторы, технологи. Фото: Алексей Кунилов

Документ направлен на развитие научно-технической и инновационной деятельности, а также подготовку квалифицированных работников по наиболее востребованным специальностям завода. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Четырехстороннее соглашение подписали министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, глава областного министерства образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, гендиректор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров и директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени Курочкина Мария Карабут.

Отмечается, что Уральский завод транспортного машиностроения окажет содействие в модернизации материальной базы учебного заведения и формировании вариативной части основных образовательных программ по специальностям, востребованным на заводе. Сегодня есть потребность в станочниках, слесарях, технологах, инженерах и конструкторах.

"Новые вызовы привели к бурному росту потребности в кадрах. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области интенсифицирована система подготовки работников для промпредприятий. Акцент сделан на выстраивании прямого диалога между предприятиями и образовательными учреждениями для ранней профориентации", — отметил Сергей Пересторонин.

В рамках программы "Профессионалитет" на Среднем Урале действует 4 образовательно-промышленных кластера, в которые входят 13 колледжей и 10 крупнейших компаний. Выпускники трудоустраиваются на ведущие предприятия области.

Напомним, в 2022 году в регионе внедрили практику ускоренной подготовки специалистов "под заказ" предприятий на основе новых образовательных стандартов, предусматривающих более короткие сроки подготовки.