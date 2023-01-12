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12 января 2023, 13:30

В Екатеринбурге закрыли главный ледовый городок

ледовый городок в Екатеринбурге

Ледовый городок проработает до 22 января. Фото: Алексей Кунилов

Мэрия Екатеринбурга объявила о закрытии ледового городка на площади 1905 года. Это связано с непогодой.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, праздничная площадка будет готова вновь принять посетителей в пятницу.

"В связи со сложными погодными условиями ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание до 10:00 13 января", — говорится в telegram-канале мэрии.

Напомним, главный ледовый городок уральской столицы открыли 30 декабря. Изначально планировалось, что он будет радовать посетителей до 15 января. Однако позже было принято решение о продлении работы площадки — до 22 числа.

Напомним, тема этого года — 300-летие Екатеринбурга. Помимо живой ели на площадке установлены ледовые скульптуры, горки и аттракционы.

Областная газета Свердловской области

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