На Крещение в Екатеринбурге откроют 9 купелей

Специалисты не рекомендуют погружаться или нырять в купели с головой. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге начали готовиться к празднику Крещения Господня. По предварительной информации, для желающих окунуться в прорубь подготовят 9 купелей.

По данным пресс-службы горадминистрации, от организаторов уже приняты три заявки, остальные шесть находятся на этапе подготовки. Окончательный список мест, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован позже.

Отмечается, что организаторам купелей необходимо обустроить удобный и безопасный подход к ним и заход в воду, а также обогреваемые кабинки для переодевания. Рекомендовано не допускать массового скопления людей на одной площадке.

Напомним, окунаться в ледяную воду на Крещение следует исключительно под присмотром спасателей и только в специально оборудованных прорубях. Одежду перед купанием следует снимать снизу вверх, а надевать после купания — сверху вниз. Чтобы избежать шока от холода и рефлекторного сужения сосудов головного мозга, специалисты не рекомендуют погружаться или нырять в купели с головой. Также во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться в проруби больше минуты. После омовения стоит промокнуть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Нижнем Тагиле появится иордань на акватории городского пруда (в районе дома № 1 по проспекту Мира). В Березовском ГО искупаться можно в поселках Старопышминск (на улицах Металлистов, 13 и Советской, 10а), Сарапулка (на дамбе), Ключевск (на улице Советской, 73).