Объем поддержки свердловских семей с детьми увеличили на 7 млрд рублей

С 1 января 2023 года отдельные соцвыплаты, установленные законодательством Свердловской области, проиндексированы на 5,5 %. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году на поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 миллиард рублей (из федерального и регионального бюджетов). Это на 7 миллиардов больше аналогичных расходов 2022 года.

Такие данные были озвучены 12 января на заседании областного кабмина, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

"Последовательная семейно ориентированная социальная политика в Свердловской области доказывает свою эффективность. Прежде всего это касается многодетных семей. По сравнению с 2018 годом количество многодетных семей выросло более чем на 20 процентов. В таких семьях воспитываются более 220 тысяч детей", — отметил глава региона.

Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что с 1 января на Среднем Урале были проиндексированы на 5,5 % ряд выплат. Речь идет о социальном пособии малоимущим семьям и ежемесячных пособиях, которые предоставляются на ребенка и родителю, воспитывающему ребенка-инвалида. Также производится регулярная индексация размеров областного маткапитала.

В 2023 году при рождении третьего и последующих детей выплачивается 160 687 рублей, при рождении одновременно трех и более детей — 241 030 рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 8,3 и 12,5 тысячи рублей соответственно, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов доложил об обеспечении многодетных семей земельными участками. По его данным, после введения в 2018 году возможности получения выплаты взамен участка очередь многодетных сократилась с 25 181 до 8 853 семей. За 4,5 года действия такой возможности получить землю предпочли 7 286 семей, а соцвыплату — 11 632.