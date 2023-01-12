Евгений Куйвашев обратился к сотрудникам и ветеранам прокуратуры

День работника прокуратуры отмечается ежегодно 12 января. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области состоялось торжественное собрание в честь Дня работника прокуратуры. К сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства обратились глава региона Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор особо отметил вклад сотрудников прокуратуры в совершенствование областного законодательства, улучшение экологической обстановки, снижение необоснованной нагрузки на бизнес.

"Между правительством региона и прокуратурой Свердловской области сложились прочные конструктивные отношения. Вместе мы многое делаем для того, чтобы обеспечить уральцам безопасность и достойный уровень жизни, укрепить экономику региона, улучшить деловой климат. Уверен, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет не менее плодотворным", — отметил Евгений Куйвашев.

В свою очередь полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал главным показателем успеха для работника ведомства доверие граждан. "Ни одно обращение не должно остаться без ответа", — подчеркнул он.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики региона, в честь профессионального праздника от имени генпрокурора РФ Игоря Круглова более 40 сотрудников областной прокуратуры были поощрены.

Ранее "Областная газета" публиковала поздравление главы региона с Днем работника прокуратуры.