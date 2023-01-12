От крещения Руси до возвращения Крыма

Документы представлены на выставке в мультимедийном формате. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге, в мультимедийном парке «Россия – моя история» начала работу выставка «Украина. На переломах эпох». Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре и Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства культуры РФ. По замыслу организаторов, чтобы лучше понять истоки современных событий, надо обратиться к истории.

«Эта выставка демонстрирует многовековую связь русских и украинцев. После ее просмотра становится понятно, для чего нужно было начинать специальную военную операцию. Считаю, что эту экспозицию должны посетить все», – отметил Герой Россий Сергей Воронин.

В десяти тематических залах рассказывается о поворотных моментах в истории России и Украины. Здесь представлены материалы о Крещении Руси князем Владимиром и вхождении Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединении Крыма и создании Новороссии в правление Екатерины II. Отражены и самые последние события, включая трагедию Донбасса, возвращение Крыма и юго-восточных регионов в состав России.

По мнению заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Бориса Кириллова, проект дает ответы на многие вопросы современности:

– Открытие выставки – серьезное событие для Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского федерального округа. Она показывает, что украинцы и русские – это один народ. Русский мир многогранен, – отметил он.

«Украина. На переломах эпох» имеет московскую прописку: первыми посетителями экспозиций общей площадью 4000 квадратных метров стали гости Центрального выставочного зала «Манеж». До Среднего Урала выставка добиралась целых два месяца, побывав при этом в 15 российских городах.

Чтобы повествование о событиях было объективным, в экспозиции представлена, в том числе, трактовка событий с точки зрения Украины. Так, в мультимедийном формате можно увидеть полтора десятка современных украинских учебников. Проект вызвал небывалый интерес. Такого количества публики в мультимедийном парке не было давно, отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин:

– В зале присутствуют и молодежь, и взрослые люди, но всех нас объединяет любовь к Родине. Историю иногда очень сложно понять. Сегодня наш исторический парк является центром притяжения объективной информации, – сказал он.

Кроме того, посетители выставки могут узнать малоизвестные факты из истории Новороссии, а также об освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В Екатеринбурге выставка будет работать до 5 февраля. Вход – свободный.

Адрес Мультимедийного парка «Россия – моя история»: Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49.