Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российской печати

"Областная газета" (первое название — "За власть Советов") — общественно-политическая газета, издаваемая в Свердловской области с 8 марта 1990 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов средств массовой информации, типографий и издательств региона.

"Свердловская область заслуженно гордится развитой медиасферой, крепкими традициями уральской школы журналистики. В регионе работают около 500 средств массовой информации. Уральские журналисты демонстрируют высокий профессионализм, талант, мастерство, ежегодно завоевывая призы и дипломы самых престижных всероссийских и региональных конкурсов", — отметил глава Среднего Урала.

По его словам, СМИ оперативно информируют граждан о важных событиях и реализованных проектах, а также вносят большой вклад в укрепление позитивного имиджа области. В завершение Евгений Куйвашев поблагодарил журналистов, полиграфистов и издателей, пожелав им здоровья, счастья, благополучия, новых успехов во всех творческих начинаниях.

С полным текстом поздравления можно ознакомиться в сегодняшнем номере "Областной газеты".

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