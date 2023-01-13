Еще 303,3 млн рублей направят на программу комплексного развития Верхней Пышмы

Дополнительные средства будут направлены в том числе на развитие строительного комплекса. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование комплексной программы "Развитие ГО Верхняя Пышма на 2017–2024 годы" на 303,3 млн рублей. Общий объем составил более 51,9 млрд рублей.

Допсредства направят на развитие строительного комплекса, спорта, культуры, системы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, промышленного, агропромышленного комплекса и предпринимательства. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что с 2017 года в рамках программы в городском округе введено в эксплуатацию свыше 1,2 млн квадратных метров жилья, приобретены квартиры для педагогов, построены и отремонтированы школы, введены в эксплуатацию Дворец технического творчества, Дворец ледовых видов спорта, Дворец самбо. Кроме того, запущена трамвайная линия, соединившая Верхнюю Пышму и Екатеринбург.

Добавим, практика формирования комплексных программ развития муниципалитетов сложилась по поручению главы Среднего Урала с 2013 года. В настоящее время реализуются 9 комплексных программ: в Первоуральске, Реже, Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском муниципальном районе.