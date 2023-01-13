В День российской печати Татьяна Мерзлякова провела встречу с журналистами "Областной газеты"

Татьяна Мерзлякова: "Работа со СМИ — важный механизм защиты прав человека. В нашем случае — это механизм основной". Фото: Полина Зиновьева

13 января, в День российской печати, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела традиционную встречу с коллективом "Областной газеты".

Омбудсмен отметила, что аппарат уполномоченного и она лично каждый день начинают с "Облгазеты".

"Спрос на ваши темы у нас есть всегда. Нам важно знать, что происходит во всех уголках нашей области — и в этом мы опираемся на вас. "Областная газета" — это руководство к действию. По ней надо работать, ее надо изучать. Вы поднимаете самые актуальные на сегодня вопросы, волнующие многих. При этом делаете это взвешенно, тщательно проверяя все факты", — сказала она.

Татьяна Мерзлякова поздравила сотрудников редакции с профессиональным праздником. За большой личный вклад в работу по правовому просвещению вручила Благодарственное письмо обозревателю направления "Политика — экономика" Татьяне Буровой. Гендиректору "Областной газеты" Антону Третьякову передала энциклопедию "Геральдика" .

Фото: Полина Зиновьева

Во время встречи Татьяна Мерзлякова озвучила темы, которые вошли в ее ежегодный доклад. В том числе она рассказала о переселении граждан из аварийного жилья, о поддержке детей-сирот, о выделении им квартир.

Сообщила о запланированном строительстве музея в Гарях (сейчас здание учреждения культуры находится в плохом состоянии). Работы будут проведены в рамках 400‑летия основания поселка городского типа.

Кроме того, речь шла о спецоперации. Уполномоченный по правам человека сообщила о работе с призванными свердловчанами и подчеркнула, что о новой волне мобилизации в регионе речи не идет. Напомним, ранее вопрос на эту тему она задала президенту РФ Владимиру Путину.