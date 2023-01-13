В первом квартале 2023 года начнется реконструкция Екатеринбургского цирка

Реконструкция подразумевает ремонт кровли здания, усиление несущих конструкций, а также замену всех внутренних инженерных систем. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Реконструкция здания Екатеринбургского государственного цирка им. В. И. Филатова площадью 14,5 тыс. квадратных метров начнется в первом квартале 2023 года. Контролировать реализацию проекта будет "Единый заказчик".

"После реконструкции цирка в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2025 году", — рассказали в пресс-службе компании.

Реконструкция подразумевает ремонт кровли здания, усиление несущих конструкций, а также замену внутренних инженерных систем. При этом все основные несущие элементы цирка, включая внешний решетчатый ажурный купол, будут сохранены.

В зрительном зале появятся новые комфортные сидения с увеличенным пространством. Также планируется закупка современного циркового, светового и звукового оборудования.

"Екатеринбургский цирк всегда был важным филиалом системы Росгосцирк. Мы рассчитываем, что после реконструкции он станет площадкой, где будут создаваться цирковые шоу мирового уровня, которые будут радовать жителей всей страны", — заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Сейчас проектную документацию по реконструкции Екатеринбургского цирка рассматривает Главгосэкспертиза России.