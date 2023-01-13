Более 300 тысяч туристов посетили Свердловскую область в праздники

Эльмира Туканова: наибольшей популярностью у гостей региона пользовались горнолыжные комплексы. Фото: Владимир Мартьянов

В период новогодних каникул туристический поток на Среднем Урале составил 303 тысячи человек. Это в 1,5 раза больше показателя прошлого года.

Такие данные озвучила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Она отметила, что почти 100 тысяч человек посетили 12 горнолыжных комплексов. При этом 57 % из них предпочли "Гору Белую". Еще 28 тысяч граждан стали гостями термальных комплексов региона.

"Средства размещения были загружены на 65 %. Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы были заняты на 90-100 %. Традиционно большая часть туристов зимой — это организованные группы детей со всего Урала", — рассказала Туканова.

Помимо уральцев в область приезжали жители из других регионов страны. По "Императорскому" и "Демидовскому" маршрутам прокатились гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока и Пятигорска. Около 8 тысяч граждан, приехавших из Ярославля, Томска, Якутии, Новосибирска, а также Германии и Эстонии, посетили туробъекты Каменска-Уральского.

В числе самых популярных мест культурно-познавательного отдыха значатся Ельцин Центр — его посетили более 35 тысяч человек, музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме — 10 тысяч человек, Свердловский областной краеведческий музей — свыше 6,5 тысячи человек, а также Невьянский государственный историко-архитектурный музей — 5,6 тысячи человек. В топе природных территорий — парки "Бажовские места" и "Оленьи ручьи", заповедник "Денежкин камень" и Висимский биосферный заповедник.

Добавим, в течение двух недель на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" проходила самая масштабная новогодняя елка на Урале. На ней побывало порядка 70 тысяч гостей. В том числе при поддержке правительства Свердловской области 5 тысяч детей из семей мобилизованных посетили мероприятие бесплатно, уточнили в департаменте информполитики региона.