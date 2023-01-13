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Общество
13 января 2023, 15:08

Вячеслав Володин предлагает конфисковать имущество тех, кто покинул Россию и открыто поддерживает нацистов

Вячеслав Володин

Об этом Вячеслав Володин написал у себя в telegram-канале. Фото: пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой предоставить государству право конфисковать имущество россиян, которые покинули страну и открыто поддерживают нацистов. Об этом спикер написал у себя в telegram-канале.

"В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать нацистов. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", — пишет Вячеслав Володин.

Он также отметил, что подобные высказывания, согласно действующему закону РФ, могут расцениваться как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил.

По словам Вячеслава Володина, некоторые уехавшие за границу граждане РФ, которые позволяют себе оскорблять россиян, живут на деньги со сдачи в аренду недвижимости в России и продолжают получать гонорары за счет российских граждан.

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет", — подытожил председатель Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин говорил, что депутаты готовят законопроект о повышенном налогообложении россиян, которые покинули страну.

Областная газета Свердловской области

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