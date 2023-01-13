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13 января 2023, 12:30

Владимир Якушев поздравил журналистов Урала с Днем российской печати

Владимир Якушев

Он отметил, что в регионах Уральского федерального округа на данный момент зарегистрировано почти 1 800 СМИ. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских журналистов с Днем российской печати. Он отметил, что в регионах Уральского федерального округа на данный момент зарегистрировано почти 1 800 СМИ.

"Уважаемые журналисты, полиграфисты, ветераны медиаотрасли! Поздравляю вас с Днем российской печати! Традиционно в Уральском федеральном округе работают сильные и очень профессиональные медиа. По состоянию на 1 января в регионах УрФО зарегистрировано 1 797 СМИ — это не только печатные, но и электронные, сетевые издания, информагентства. В них трудятся образованные, увлеченные, неравнодушные и отзывчивые люди, преданные своему делу, хорошо знающие запросы и проблемы своих земляков", — говорится в поздравлении Владимира Якушева.

Полпред указал на то, насколько важно сейчас помогать своей аудитории правильно ориентироваться в потоке новостей, когда против России развернута масштабная информационная война. Журналисты, по мнению Владимира Якушева, успешно противостоят фейкам, публикуя объективную достоверную информацию.

Отдельно полномочный представитель Президента РФ в УрФО отметил труд работников типографий.

"Благодарю ветеранов и действующих работников СМИ за стремление к объективности, постоянный творческий поиск, активное участие в жизни регионов Уральского федерального округа и страны в целом. Дорогие друзья! Желаю вам успехов в воплощении самых смелых творческих замыслов", — передает слова Владимира Якушева пресс-служба аппарата полпреда.

Ранее "ОГ" публиковала поздравление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

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