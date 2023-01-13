Члены свердловского правительства исполнили новогодние желания еще трех юных уральцев

Леонид Рапопорт поздравил с Новым годом Мирона Рогова и подарил ему беговел. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Члены правительства Свердловской области продолжают исполнять мечты детей в рамках акции "Елка желаний". В этот раз подарки вручили министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, замглавы минАПК Семен Власов и замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Леонид Рапопорт в костюме Деда Мороза поздравил с наступившим Новым годом Мирона Рогова и подарил ему беговел. Его мама Евгения рассказала, что им посчастливилось участвовать в акции "Елка желаний" уже дважды.

"В прошлом году мы тоже выигрывали в "Елке желаний" подарок для старшей дочери, в этом году писали просьбу для младшего сына Мирона. Он очень хотел велосипед, и благодаря этой акции его мечта сбылась", — рассказала мама.

Семен Власов во время визита к 5‑летней Уулжан Нурбаевой прочитал ей стих собственного сочинения и подарил девочке ноутбук. Подарку обрадовались не только юная участница акции, но и ее сестры и младший брат. Мама девочки Элмира Аматова сказала, что благодаря ноутбуку дочери будет проще готовиться к учебе.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Всегда с удовольствием дарю подарки, особенно детям. Интересно наблюдать, как ребенок замирает в ожидании сюрприза, как распаковывает коробку, как радуется. И вместе с тем это немного волнительный момент — хочется, чтобы подарок понравился и ребенок действительно поверил в чудо", — сказал замглавы минАПК Свердловской области.

Также Семен Власов подарил семье большую корзину сладостей.

Игорь Зеленкин подарил 10‑летней Еве из Большого Истока шведскую стенку для занятий спортом дома. Девочка раньше увлекалась гимнастикой и танцами, а сейчас выбрала вольную борьбу.

"Мы вручили спортивный инвентарь замечательной спортсменке и прекрасной ученице. Мы говорим Еве спасибо за ее целеустремленность и хотим донести всем детям, что мечты сбываются", — передает слова Игоря Зеленкина департамент информполитики Свердловской области.