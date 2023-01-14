Пассажирка "Уральских авиалиний" родила во время перелета

Малышку и ее маму уже выписали из больницы. Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

Бортпроводники авиакомпании, базирующейся в Екатеринбурге, помогли принять роды в воздухе. На свет появилась здоровая девочка — рост ребенка 46 см, а вес 2,6 кг.

Это случилось на рейсе Москва — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе и сообщила об этом экипажу. К счастью, на борту оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. Медики оценили ситуацию и согласовали порядок действий. Уже через час на свет появилась малышка.

По прилете маму с ребенком ожидала карета скорой помощи. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".