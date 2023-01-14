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14 января 2023, 11:17

На Среднем Урале стартовал учет водоплавающих птиц

утки

С 2015 года этот среднезимний учет стал Всероссийской акцией "Серая шейка". Фото: Галина Соловьева

Свердловская область присоединилась к общероссийской акции "Серая шейка — 2023", в рамках которой проводится учет зимующих водоплавающих птиц. Она продлится все выходные.

Как рассказала региональный координатор акции Александра Хлопотова, проводить учет должны орнитологи. Однако они не в силах обойти все водоемы, где обитают утки. Поэтому к участию приглашаются все желающие.

"Нам нужна информация о текущей погоде, количестве уток (число самок и самцов), а также о месте, где вы обнаружили пернатых. Чтобы было удобнее, рекомендую предварительно сфотографировать птиц — так сосчитать их и перепроверить результат будет проще. Если в незамерзающем водоеме вы не обнаружили уток, об этом тоже необходимо сообщить нам", — отметила специалист.

На личной странице "ВКонтакте" Хлопотова опубликовала алгоритм действий:

  • для начала необходимо найти незамерзающий водоем любого населенного пункта Среднего Урала;
  • прийти на берег в выходные 14–15 января;
  • посчитать водоплавающих птиц;
  • сфотографировать необычных для водоема / местности / времени года особей;
  • отметить погодные условия;
  • сделать скриншот экрана телефона или компьютера с картой своего маршрута по учету уток;
  • пройти по ссылке и заполнить форму.

В союзе охраны птиц России сообщили, что внести свои наблюдения можно через сайт iNaturalist.org. Там также рассказали о фотоконкурсе "Утиное селфи". Снимки принимаются с 14 января по 1 февраля.

Номинации конкурса:

  • "Массовка" (самое большое скопление уток);
  • "Рядом с птицами" (самое большое скопление уток и людей);
  • "Хвосты над водой" (самое большое количество уток, кормящихся вниз головой);
  • "Особый ракурс" (самая оригинальная фотография);
  • "Редкий вид" (фото с водоплавающей или околоводной птицей из Красной книги России).

Напомним, по итогам прошлого учета уток на свердловских водоемах были замечены чомга, морская чернеть, красноголовый нырок, шилохвость, кряква-хромистка и другие виды. Посмотреть на необычных уток можно здесь.

Областная газета Свердловской области

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