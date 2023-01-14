По инициативе Евгения Куйвашева регион просубсидирует 14 авиамаршрутов

В 2022 году по направлениям, субсидируемым Средним Уралом, авиакомпании перевезли около 220 тысяч человек. Фото: Евгения Скачкова

В 2023 году на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в региональном бюджете предусмотрено более 235 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Регион поддержит рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск. Еще 11 направлений из Кольцова просубсидируют другие регионы и федеральный бюджет.

Субсидирование межрегиональных авиаперелетов позволяет снизить цену билета для пассажира на 25–61 %. Благодаря этому растет пассажиропоток. А перевозчики и аэропорты получают новые возможности для развития.

Напомним, заявку с перечнем маршрутов, которые готов софинансировать регион, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подал в федеральный Минтранс осенью 2022 года.