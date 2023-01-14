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Общество
14 января 2023, 14:15

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат и пособий

деньги

Выплаты индексируются ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции — на 11,9 %. Она затронет свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций.

Как сообщается на сайте Минтруда РФ, будет увеличен размер целого ряда выплат. В их числе:

  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • маткапитал;
  • ежемесячная денежная выплата ветеранам;
  • ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки.

К примеру, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей (+62,5 тысячи к показателю прошлого года). На второго ребенка он составит почти 775,6 тысяч (+82,5 тысячи рублей).

Напомним, ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Областная газета Свердловской области

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