В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат и пособий

Выплаты индексируются ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции — на 11,9 %. Она затронет свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций.

Как сообщается на сайте Минтруда РФ, будет увеличен размер целого ряда выплат. В их числе:

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

маткапитал;

ежемесячная денежная выплата ветеранам;

ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки.

К примеру, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей (+62,5 тысячи к показателю прошлого года). На второго ребенка он составит почти 775,6 тысяч (+82,5 тысячи рублей).

Напомним, ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.