Свердловчанам предложили заняться фермерством

Гражданам предлагается взять в аренду или приобрести участки, расположенные вблизи 14 свердловских городов. Фото: Владимир Мартьянов

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области представило перечень земель сельскохозяйственного назначения, которые можно арендовать или приобрести. Всего в списке около 450 участков.

В том числе они расположены вблизи Артемовского, Камышловского, Талицкого городских округов и Каменска-Уральского. С полным перечнем можно ознакомиться здесь. Указанные земли предлагается использовать для:

сельскохозяйственного производства;

научно-исследовательских, селекционных и учебных работ;

рыбоводства;

иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством.

Кроме того, на выбранной территории можно построить дом площадью до 500 квадратных метров.

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