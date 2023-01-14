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Общество
14 января 2023, 15:13

Свердловчанам предложили заняться фермерством

земельный участок

Гражданам предлагается взять в аренду или приобрести участки, расположенные вблизи 14 свердловских городов. Фото: Владимир Мартьянов

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области представило перечень земель сельскохозяйственного назначения, которые можно арендовать или приобрести. Всего в списке около 450 участков.

В том числе они расположены вблизи Артемовского, Камышловского, Талицкого городских округов и Каменска-Уральского. С полным перечнем можно ознакомиться здесь. Указанные земли предлагается использовать для:

  • сельскохозяйственного производства;
  • научно-исследовательских, селекционных и учебных работ;
  • рыбоводства;
  • иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством.

Кроме того, на выбранной территории можно построить дом площадью до 500 квадратных метров.

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Областная газета Свердловской области

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