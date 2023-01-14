Свердловчанам предложили заняться фермерством

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области представило перечень земель сельскохозяйственного назначения, которые можно арендовать или приобрести. Всего в списке около 450 участков.
В том числе они расположены вблизи Артемовского, Камышловского, Талицкого городских округов и Каменска-Уральского. С полным перечнем можно ознакомиться здесь. Указанные земли предлагается использовать для:
- сельскохозяйственного производства;
- научно-исследовательских, селекционных и учебных работ;
- рыбоводства;
- иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством.
Кроме того, на выбранной территории можно построить дом площадью до 500 квадратных метров.
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