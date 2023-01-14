На Среднем Урале потеплеет до -5 градусов

В регионе и городе обильных осадков не прогнозируется. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловскую область возвращается тепло. Однако находиться на улице долго не получится — синоптики предупреждают о штормовом ветре.

Ветер с порывами до 25-27 м/с ожидается сегодня и завтра днем. В понедельник он станет тише — до 15 м/с. В непогоду ГУ МЧС России по Свердловской области призывает граждан соблюдать меры безопасности. Так, находясь на улице, стоит держаться подальше от строящихся зданий и линий электропередачи. Водителям лучше не парковать автомобили под деревьями.

О происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

15, 16 и 17 января на территории Среднего Урала столбики термометров в дневные часы будут показывать ‑5... ‑10 ºС. В Екатеринбурге в воскресенье и понедельник ожидается ‑6... ‑8 ºС, во вторник — до ‑5... ‑7 ºС, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.