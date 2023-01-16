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Общество
16 января 2023, 10:11

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки перекрыли соседям доступ к лифту

  Валерия Белякова
Проем в подъезде

Дверь, перекрывавшую доступ к лифту, демонтировали после вмешательства судебных приставов. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Жильцы екатеринбургской многоэтажки на улице Высоцкого отгородили себе площадку у лифта, установив дверь. Из-за этого соседи не могли воспользоваться общедомовым подъемником.

Управляющая компания дома обратилась в суд с требованием демонтировать дверь и восстановить права остальных жильцов на пользование общей площадью. Суд встал на сторону коммунальщиков.

Судебными приставами Кировского района Екатеринбурга было возбуждено исполнительное производство, рассказали в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. Нарушителей просили убрать дверь в добровольном порядке, но они решение суда исполнять не спешили.

Конструкция, ограничивающая вход к лифту, исчезла после того, как приставы арестовали банковские счета нарушителей и составили административный протокол о неисполнении требований. Также с должников взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы арестовали Peugeot Boxer у компании, которая задолжала по налогам несколько миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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