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Общество
16 января 2023, 13:44

В Госдуме предложили использовать маткапитал для покупки отечественного автомобиля

  Валерия Белякова
Отечественный автомобиль

Вариант использования маткапитала предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Фото: Алексей Кунилов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила использовать средства материнского капитала семьям для приобретения автомобиля российского производства.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой позволить направлять средства маткапитала на оплату услуги ЖКХ. Ее коллега Нина Останина предложила другой вариант. 

"Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть. Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи. Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по вопросам семьи Нину Останину.

Напомним, ранее маткапитал было предложено использовать в качестве банковского вклада. 

Областная газета Свердловской области

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