Павел Креков исполнил мечту 7-летней девочки из Краснотурьинска — побывать за кулисами цирка

Софья вместе с мамой и старшим братом побывали на шоу "Клоун". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в рамках новогодней акции "Елка желаний" исполнил мечту 7-летней Софьи Добрыниной из Краснотурьинска. Она хотела побывать на цирковом представлении и увидеть закулисье.

Павел Креков вручил билеты в цирк лично. Девочка в ответ подарила заместителю губернатора самодельную открытку.

"У нас в области есть еще один цирк, в Нижнем Тагиле. Технически он один из лучших в России и, наверное, в мире. Но Екатеринбургский цирк с его куполом знают повсюду, и хорошо, что девочка увидит его внутри таким, каким, наверное, помнит ее мама", — рассказал Павел Креков.

В прошедшие выходные Софья вместе с мамой и старшим братом побывали на одном из последних представлений перед закрытием Екатеринбургского цирка на реконструкцию — шоу "Клоун". Это проект, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного Юрия Никулина, организован совместными усилиями Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, администрация цирка устроила для Софьи настоящий праздник: сначала девочка посмотрела выступление артистов, затем ей показали закулисье, разрешили покормить лошадей и познакомили с тигренком.

"Цирк — это главный новогодний волшебник. И исполнять мечты детей, которые приезжают из городов за сотни километров отсюда, — это большая ответственность. Соне, например, пришлось выехать из Краснотурьинска в пять утра, чтобы успеть на представление. И мы сделали все возможное, чтобы оно запомнилось", — отметила директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.