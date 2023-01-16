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16 января 2023, 21:55

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предупредил о мошенниках, которые представляются его именем

Митрополит Евгений

Владыка призвал свердловчан беречь себя и свои средства. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал о неизвестных, которые звонят уральцам, представляются его именем и просят дать денег на съемки фильма. Он призвал свердловчан не верить таким людям.

"Если вам звонят с неизвестного номера и от имени митрополита Евгения просят дать денег — на приезд съемочной группы или создание фильма — сразу кладите трубку. Никогда не перечисляйте никаких денег. Даже на "мою" банковскую карту! Искренне сочувствую тем, кого уже обманули. Кто-то потерял немалые суммы…", — написал владыка у себя в telegram-канале.

Митрополит Евгений также призвал свердловчан обращаться в приемную Екатеринбургской епархии по телефону или по почте для уточнения информации.

"Берегите себя и свои средства! А мошенники должны сидеть в тюрьме", — добавил митрополит.

Областная газета Свердловской области

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