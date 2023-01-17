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Общество
17 января 2023, 09:52

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем образования Свердловской области

  Марина Сапожникова
Губернатор поздравил уральцев с праздником

Губернатор пожелал свердловчанам успехов в достижении общей цели — процветания Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В день образования региона губернатор Евгений Куйвашев отметил, что свердловчанам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. 

"Наш регион — один из крупнейших промышленных, деловых, научных, культурных центров страны, славный своей яркой историей, ратными и трудовыми свершениями, крепким уральским характером", — сказано в обращении главы региона.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область успешно занимается реализацией национальных проектов, создает новые производства. В городах и селах идет строительство новых дорог, больниц и школ. 

"Безусловно, в основе всех прошлых, нынешних и будущих успехов Свердловской области лежит любовь уральцев к родному краю, талант, мастерство, трудолюбие наших земляков. В этом году мы закладываем хорошую традицию — в день рождения Свердловской области присваивать наиболее значимым объектам культурно-исторического наследия региона общественный почетный статус "Достояние Среднего Урала". Уральцам есть чем гордиться, и признание своих достижений и сильных сторон дает дополнительный стимул для движения к новым победам", — добавил губернатор.

Евгений Куйвашев пожелал жителям Среднего Урала здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в достижении общей цели — процветания Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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