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17 января 2023, 10:13

Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с днем рождения региона

  Марина Сапожникова
Полпред поздравил уральцев

Владимир Якушев поздравил уральцев с днем образования региона. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что регион обладает мощным потенциалом, гордится своей историей и успехами в различных сферах жизни.

"Средний Урал — это регион с мощнейшим потенциалом, у которого немало поводов для гордости. Достойны восхищения его история, судьба и успехи в самых разных сферах жизни — в экономике, науке, культуре. День образования Свердловской области объединяет все поколения ее жителей: ведь каждый из вас вносит большой вклад в развитие родного края. Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, умеющие брать на себя ответственность и добиваться результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря которому регион и стал опорным краем державы", — сказал Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что этот год в регионе будет богат на события. Исполнится 300 лет Екатеринбургу. В Свердловской области пройдет Международный фестиваль университетского спорта, очередная выставка ИННОПРОМ, форум 100+. Стартует целый ряд инфраструктурных, производственных, культурных и научных проектов. Владимир Якушев выразил уверенность, что каждое из этих событий оставит яркий след в истории Среднего Урала.

Ранее жителей с Днем образования региона поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Областная газета Свердловской области

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