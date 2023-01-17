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Общество
17 января 2023, 13:43

В Нижнем Тагиле создадут муниципальный центр для работы с обращениями горожан

Владислав Пинаев

Основной целью МЦУ станет создание условий для повышения эффективности муниципального управления в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о создании муниципального центра управления (МЦУ) города на базе МАУ "Агентство Рекламно-Информационного Содействия". Основной целью МЦУ станет создание условий для повышения эффективности муниципального управления в Нижнем Тагиле.

Центр создается по поручению правительства Свердловской области.

"Почти в каждом городе создан муниципальный центр, однако все они работают в разных форматах. В некоторых из них в состав рабочей группы входят сотрудники администраций. Мы в таком же формате работали более года, затем с увеличением объема работы было принято решение о создании отдельной структуры на базе одного из муниципальных учреждений", — рассказали "ОГ" в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Согласно документу, опубликованному на сайте горадминистрации, среди задач МЦУ: мониторинг обработки обращений жителей муниципалитета и организация обратной связи, формирование комплексной картины проблем, выработка рекомендаций по онлайн-взаимодействию органов местного самоуправления с гражданами и юрлицами, проведение аналитических исследований по удовлетворенности граждан и юрлиц действиями муниципальных властей.

Кроме того, у МЦУ будет право запрашивать информацию у администрации и подведомственных учреждений, а также привлекать к своей работе представителей органов местного самоуправления, других организаций и юридических лиц.

Куратором центра назначен первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. 

Областная газета Свердловской области

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