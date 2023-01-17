В ОВД Артемовского подвели итоги работы по борьбе с преступностью в 2022 году

Ольга Никитина наградила сотрудников, которые отличились при исполнении служебных обязанностей. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Врио начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области полковник Ольга Никитина посетила отдел полиции по Артемовскому району с рабочим визитом. Заслушав доклад о состоянии дел в подразделениях по борьбе с преступностью, она дала оценку проделанной в 2022 году работе и поставила задачи на текущий год.

На встрече с личным составом ОВД также присутствовали врио руководителя отдела подполковник Олег Макаров и заместитель городского прокурора Ольга Горбунова.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, коллектив ОВД Артемовского входит в 10 лучших по региону, занимая 8-е место.

"В отчетном периоде состояние оперативной обстановки на территории обслуживания характеризовалось снижением на 6,5% зарегистрированных преступлений. Увеличилось число раскрытых криминальных эпизодов. Благодаря предпринятым мерам удалось снизить кривую преступлений против собственности на 12,3%, в том числе краж чужого имущества — на 5,3% и квартирных краж — на 31,6%, в общественных местах — на 8,3%, на улицах — на 15,7%, а также на 23,1% преступлений, совершенных несовершеннолетними", — отметил Валерий Горелых.

Ольга Никитина наградила сотрудников, которые отличились при исполнении служебных обязанностей. Она вручила медаль МВД России "За боевое содружество" представителю подразделения по охране общественного порядка майору полиции Александру Брюхову, а также благодарность министра внутренних дел РФ майору полиции Наталье Самочерновой из службы дознания.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Кроме того, представитель Центрального аппарата главка встретилась с молодыми сотрудниками, которые недавно поступили на службу в ОВД.

"Важно знать уровень их духовно-нравственного и патриотического воспитания, как им передается опыт по раскрытию и расследованию преступлений, как осуществляется наставничество и решаются проблемы становления. Врио начальника УРЛС подробно рассказала о значении специальной военной операции для нашей страны, о том, что каждый житель РФ, в том числе сотрудники органов внутренних дел, должны на своем боевом посту, объединив усилия, делать все возможное для стабильности в нашем государстве и уверенности в завтрашнем дне", — пояснил пресс-секретарь регионального главка полиции.