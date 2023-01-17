Екатеринбуржец отсудил у застройщика 1,7 миллиона рублей за плохую вентиляцию и звукоизоляцию

Застройщик из Санкт-Петербурга проиграл суд екатеринбуржцу. Фото: Галина Соловьева

1,7 млн рублей отсудил житель Екатеринбурга у застройщика из Санкт-Петербурга за недостатки в системе вентиляции и звукоизоляции дома.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, житель Екатеринбурга купил квартиру у застройщика ООО "Карелия Девелопмент" в Санкт-Петербурге, но со временем обнаружил недостатки в системе вентиляции и звукоизоляции. Попытки уладить проблему миром не удались, покупатель обратился с исками в суд. Всеволожский суд Ленинградской области в 2017 году и Ленинский районный суд Екатеринбурга в 2018 году обязал застройщика устранить недостатки в системах, однако работы так и не были проведены.

Тогда в 2020 году гражданин обратился в Консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга за юридической помощью. Там было подготовлено заявление о взыскании судебной неустойки за неисполнение решений судов. В пользу жителя Екатеринбурга за неисполнение решения о "вентиляции" Ленинским районным судом было принято постановление взыскать с застройщика неустойку в размере 300 рублей за каждый день просрочки и подготовить новое заявление о взыскании 240 тысяч рублей в день за накопившиеся дни. Но поскольку ООО "Карелия Девелопмент" так и не приступило к устранению недостатков, юристы подготовили новое заявление в суд — о взыскании с застройщика рыночной стоимости ремонта вентиляционной системы в размере около 225 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга требования истца удовлетворил, также взыскал с застройщика 11,5 тысяч рублей за проведение строительной экспертизы.

Теперь екатеринбуржцу предстоит решить проблему со звукоизоляцией, для этого специалисты центра помогли составить новые документы. На сегодняшний день Ленинградский областной суд принял решение взыскать с застройщика неустойку в размере 1000 рублей за каждый день — на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жительницы Екатеринбурга отсудили у застройщика более 590 тысяч рублей за дефекты отделки.