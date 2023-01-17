Свердловская область попала в ТОП-5 самых путешествующих регионов России

МТС проанализировала с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования новогодние поездки россиян за границу. Самыми популярными зарубежными странами у свердловчан стали Казахстан, Турция и ОАЭ.

География новогодних каникул россиян 2023 года заметно отличается от показателей прошлого года. Самой популярной зарубежной страной для жителей западной части России стала Беларусь, а для уральцев и сибиряков – Казахстан. Доля россиян, которые отправились в Беларусь на новогодних каникулах, практически удвоилась год к году — с 16% до 29%. Такой же рост в Казахстане — туда отправились 12% путешественников в сравнении с 6% годом ранее, при этом страна поднялась на второе с седьмого места в ТОПе направлений.

ТОП-10 зарубежных направлений, куда выезжали россияне на каникулах, выглядит так:

Беларусь — 29%

Казахстан — 12%

Турция — 10%

ОАЭ — 7%

Египет — 5%

Грузия — 5%

Армения — 4%

Таиланд — 3%

Узбекистан — 2%

Азербайджан — 2%

Серьёзные изменения претерпела и расстановка лидеров среди российских регионов, жители которых чаще всего путешествуют за рубеж в Новый год. Если год назад Свердловская область находилась лишь на 15 месте, то в 2023-м поднялась в ТОП-5. В число самых путешествующих регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.

Наиболее популярными направления в Новый год у свердловчан стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Челябинск.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие

путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.