Махнёво переправа поменяет

Фото: Полина Зиновьева

Вчера в поселке Махнёво открыли капитальный мост через реку Тагил. Его строительство завершено благодаря поддержке губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Долгожданная «дорога жизни» связала две части населенного пункта, которые с 2019 года были без надежной переправы из-за разрушения старого моста. В запуске движения принял участие первый заместитель главы региона Алексей ШМЫКОВ.

На торжественной церемонии Алексей Шмыков отметил, что подрядчик не подвел, все сделано качественно и за короткий срок:

– В паводок практически на месяц полпоселка было отрезано от социальных объектов – больниц, школ, магазинов и т. д. Теперь люди точно не будут замечать паводок. Кроме того, строительство этого моста – это большие возможности для развития местных предприятий – деревообрабатывающих и сельскохозяйственных.

Семь раз отрезаны

До 2019 года левобережную часть поселка Махнёво, где проживает около тысячи жителей, и пять окрестных селений – поселок Хабарчиха, деревни Кокшарова, Подкина, Трошкова и Перевалова – с большой землей соединял низководный автомобильный мост, построенный в начале 70-х годов.

На протяжении нескольких десятилетий его затапливало во время половодья. В это время добираться до центральной части Махнёво, где расположены администрация, больница, школа, детский сад и другие социальные учреждения, люди могли только по подвесному пешеходному мосту.

– В нашем поселке прописаны 342 человека (фактически проживает 123). Каждый год людям приходилось подстраиваться под капризы природы, и не по разу. Лет десять тому назад мы были отрезаны от автомобильного сообщения семь раз в течение года! – вспоминает глава Хабарчихинской сельской администрации СергейКозленков. – Приходилось организовывать на нашей стороне дежурство экстренных служб, заранее запасаться продуктами и медикаментами. Были случаи, когда тяжелобольных пациентов родственники или медики перетаскивали по подвесному мосту. Труднее всего приходилось в разгар пожароопасного сезона – никакая техника не придет, и можно рассчитывать только на себя.

«Мост был нужен как воздух»

Осенью 2019 года переправа окончательно пришла в негодность от времени и чрезмерных нагрузок. Во время обследования выяснилось, что сваи и металлические конструкции сгнили и деформировались, и восстановить мост уже не представляется возможным.

Спустя несколько месяцев журналисты озвучили эту проблему во время ежегодной пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона подтвердил, что из регионального бюджета будут направлены деньги на строительство нового сооружения.

Общая длина нового моста с подъездными путями составляет 1,1 километра, длина самого моста – 205,5 метра. На его строительство из областного бюджета направлены 327 миллионов рублей. Летом 2021 года на берегах реки Тагил появилась первая строительная техника. Работы не прекращались даже зимой, и спустя полтора года они были завершены.

– Мост нам был необходим как воздух. Для махнёвцев это главная транспортная артерия, соединяющая их со всем внешним миром. Люди смогут в любое время выезжать в Алапаевск, Екатеринбург, посещать родственников, школу, детские сады, магазины, – добавил глава Махнёвского муниципального образования Алексей Корелин. Он подчеркнул, что мост идет в обход поселка, и жителям не будут мешать большегрузы, которые будут ходить по нему – например, в связи с ремонтом дороги от Мугая до Махнёво.

– Это замечательный подарок нашему району в День образования Свердловской области и большое историческое событие. Капитального моста с круглогодичным сообщением через реку Тагил в Махнёво не было с 1918 года – именно тогда была сожжена построенная в 1906 году переправа на каменных устоях, – делится краевед Владимир Кислых. Он выразил надежду, что мост положит начало строительству дороги до сосьвинского поселка Восточный и Верхотурья и возобновлению прямого сообщения с севером области, о котором давно мечтают махнёвцы.

Теперь добраться до центра Махнёво на автомобиле можно будет круглый год – новому мосту паводки не страшны. Фото: Полина Зиновьева