«Достояние Урала» объединило лучших

Губернатор Евгений Куйвашев (слева) и председатель Общественной палаты Александр Левин. Фото: Павел Ворожцов

Вчера, в День образования Свердловской области, в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге состоялась первая церемония присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил дипломы и памятные миниатюрные стелы пяти лауреатам, в число которых вошли Уралвагонзавод и Ирбитская ярмарка. В честь торжественного события глава региона собственноручно поставил оттиск памятного почтового штемпеля «Достояние Среднего Урала» на почтовый конверт.

Почетный общественный статус «Достояние Среднего Урала» был утвержден губернатором 30 сентября 2021 года. Почти полтора года ушло на подготовку и проведение первого конкурса, определившего наиболее важные события, достижения, а также природные и созданные руками людей объекты региона.

В открытом голосовании победу одержали собравшие наибольшее количество голосов Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Ирбитская ярмарка, трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков и К°» и Уралвагонзавод.

Участники церемонии присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала» (слева направо): директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Ращектаева, глава Ирбитского ГО Николай Юдин, председатель Совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, директор колокольного завода Николай Пятков. Фото: Павел Ворожцов

Обладатели статуса «Достояние Среднего Урала» Ирбитская ярмарка. Возникла на месте древнего мансийского торга вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы. Сегодня Ирбитская ярмарка – не только главное туристическое событие Среднего Урала за пределами Екатеринбурга. В 2022 году Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой России». Трамвай Волчанска. Город занесен в книгу рекордов России как самый маленький город, где сохранилось трамвайное движение. Уникальность волчанского трамвая еще и в том, что большая часть его маршрута проходит через лес. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова. В сокровищнице музея собрано 16 объектов культурного наследия и музейные предметы, привезенные из 71-го населенного пункта восьми районов Свердловской области. Визитной карточкой музея является самая большая и уникальная коллекция уральской народной росписи. Колокольный завод «Пятков и К°». Самобытное колокололитейное ремесло зародилось на Среднем Урале в XVIII–XIX столетиях. Под эгидой колокольного завода и администрации города с 2005 года в Каменске-Уральском ежегодно проходит колокольный фестиваль, собирающий участников со всей России и ближнего зарубежья. Уралвагонзавод. 11 октября 1936 года с конвейера нижнетагильского предприятия сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня завод является лидером отечественного танкостроения и грузового железнодорожного машиностроения.

Обращаясь к участникам церемонии награждения, Евгений Куйвашев отметил огромное богатство Среднего Урала, основой которого являются люди.

– Считаю, что проведение конкурса – это отличный способ сохранить традиции, историческое и культурное наследие нашего региона. Прекрасная возможность привлечь внимание к местам, событиям и явлениям, которые определяют облик Свердловской области, подчеркивают ее самобытность, – отметил он.

Победители конкурса были отмечены памятными дипломами и миниатюрными стелами «Достояние Среднего Урала», изготовленными в традиционной форме из необычного для памятного знака материала (подробности – во врезке).

Пользуясь случаем, глава Ирбитского городского округа Николай Юдин пригласил всех в Ирбит на юбилейную ярмарку.

«Присвоение почетного статуса Ирбитской ярмарке для нас – большая честь и большая ответственность, это подтверждение ее значимости в прошлом и в настоящем. В этом году мы отмечаем юбилей – 380 лет проведению первой ярмарки в Ирбите. Приглашаю всех в гости с 11 по 13 августа в Ирбит! Будет интересно и не скучно!» – сказал он.

СПРАВКА «Достояние Среднего Урала» – общественный статус, утвержденный указом губернатора Евгения Куйвашева 30 сентября 2021 года. Он может быть присужден юридическим лицам, географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным мероприятиям и явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся на территории Свердловской области. Конкурс на соискание статуса организует Общественная палата региона. Выдвигать кандидатов могут жители региона.

Как рассказал председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, на первом этапе номинантов конкурса определяла конкурсная комиссия, состоящая из представителей общественных организаций. На втором этапе принять участие в голосовании через портал «Госуслуги» мог любой желающий. Таких в финале конкурса насчитали 50 тысяч человек.

«Год назад, 17 января, мы презентовали этот проект и начали сбор заявок, чтобы узнать, что жители Свердловской области считают достоянием Среднего Урала. В ходе первого этапа были собраны 104 заявки, из которых общественная комиссия отобрала 15 номинантов. Вы знаете, было обидно, что не все смогли попасть в этот перечень. Но это было выбором людей. Этот народный конкурс – вечен. Поэтому уже с 1 февраля мы начинаем новый сбор заявок на это общественное звание», – сказал Александр Левин.

Как говорят организаторы, новый конкурс – это в первую очередь возможность получить почетный статус для номинантов, не ставших лауреатами в этом году. Среди них много достойных претендентов, таких, например, как Уральский государственный академический русский народный хор, Невьянская башня, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Музей техники в Верхней Пышме, международный горный марафон «Конжак», волейбольная команда «Уралочка»…

После официального подведения итогов голосования в честь торжественного события глава региона собственноручно поставил оттиск памятного почтового штемпеля «Достояние Среднего Урала» на почтовый конверт, посвященный 85-летию одного из лауреатов премии – НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского».

Фото: Павел Ворожцов

На специальном штемпеле, заказанном Почтой России в честь сегодняшнего знакового события, – Уральские горы и надпись: «Достояние Среднего Урала», а также индекс центрального почтового отделения Екатеринбурга «620000». Он будет храниться в центральном почтовом отделении столицы региона на протяжении пяти лет для гашения почтовой продукции в честь лауреатов общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Почтовые отправления с оттисками специального гашения приобретают дополнительную историческую и филателистическую ценность.

В церемонии гашения также приняли участие директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и председатель совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик.

Отлитый из бетона Врученная победителям стела представляет собой миниатюрный прямоугольный столбик с надписью на одной из граней: «Достояние Среднего Урала» и названием лауреата на другой. Символ придумали сотрудники компании ИНПРО, которая занимается производством и разработкой сувениров более 20 лет. «Знак символизирует силу, мощь Урала в простой форме, но возможно не в самом ассоциативно ожидаемом для региона материале, который отражает развитие и динамичность региона, – рассказала коммерческий директор рекламно-производственной компании ИНПРО Наталья Глушкова. – Стела сделана из бетона. Этот материал в человеческом сознании ассоциируется с созданием, возведением чего-то нового. А еще это трендовый материал, который используют в декоре интерьера, производстве различных аксессуаров». Фото: Павел Ворожцов