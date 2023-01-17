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17 января 2023, 21:26

Мэр Макеевки поздравил уральцев с Днем образования Свердловской области

Владислав Ключаров

Свердловская область заслуженно носит звание опорного края державы, отметил Владислав Ключаров. Фото: кадр из видеопоздравления

На Среднем Урале 17 января отмечается День образования Свердловской области. С праздником жителей региона поздравил мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров.

Он отметил, что Свердловская область славится богатыми природными ресурсами, мощной промышленностью, крепкой научной базой и большим человеческим потенциалом. По мнению мэра Макеевки, Свердловская область заслуженно носит звание опорного края державы.

"Упорным трудом вам удалось создать один из самых передовых регионов России, в котором реализуются масштабные проекты. Пусть впереди вас ждет стабильное развитие, благополучие и процветание вашего региона. С праздником вас, жители Свердловской области!" — сказал Владислав Ключаров в видеообращении к уральцам.

Видео: пресс-служба администрации Макеевки.

Напомним, в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Средний Урал обязался поддержать город в восстановлении инфраструктуры и других вопросах.

Областная газета Свердловской области

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