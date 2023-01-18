В Крещение полиция Екатеринбурга будет следить за порядком у купелей

Ожидается, что в Крещение окунуться в купели Екатеринбурга придут около 5 тысяч горожан. Фото: Галина Соловьева

Полицейские Екатеринбурга совместно с сотрудниками Росгвардии, частных организаций, добровольных дружин будут дежурить у 15 купелей, которые откроют во время праздника Крещения в столице Среднего Урала.

По данным УМВД Екатеринбурга, окунуться в проруби 18 и 19 января придут порядка 5 тысяч горожан. Службы пройдут в 60 храмах, церквях и приходах, которые, по предварительным подсчетам, посетят около 10 тысяч человек.

В полиции добавили, что к обеспечению безопасности дорожного движения возле храмов и купелей будут привлечены сотрудники ГИБДД. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными и соблюдать правила.

Ранее "Областная газета" опубликовала список купелей, которые прошли проверку на безопасность от МЧС.