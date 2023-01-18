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Общество
18 января 2023, 12:16

Свердловский театр драмы дал благотворительный спектакль для семей мобилизованных

  Валерия Белякова
Спектакль

Семьям мобилизованных представили спектакль "Служебный роман". Фото: Павел Ворожцов

Благотворительный спектакль для семей участников специальной военной операции (СВО) представил Свердловский театр драмы.

Постановка "Служебный роман" собрала полный зал. Спектакль показали в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщили в департаменте информполитики региона.

"В семьях наших сотрудников тоже есть участники спецоперации, мы понимаем, насколько тем, чьи родные на передовой, непросто. Хотим поддержать их, чем можем. К нам в принципе поступает много писем от разных организаций с просьбой о благотворительности, мы всегда выделяем несколько мест. Но в данном случае запрос был так велик, что мы решили сделать благотворительным целый спектакль", — заявил директор театра Алексей Бадаев.

По словам Бадаева, постановка "Служебный роман" вызывает у публики большой интерес, часто зрители идут посмотреть спектакль, чтобы сравнить его с фильмом.

"Я здесь вместе с мужем. Он попал под обстрел на Украине и долгое время находился на реабилитации, сейчас восстановительный процесс продолжается. Такие мероприятия необходимы, чтобы добавить красок в жизнь тех, кто ждет здесь родных. Это успокаивает и дает отвлечься", — рассказала зрительница.

На Среднем Урале ранее семьи участников СВО могли посетить концерты Свердловской филармонии, представления Екатеринбургского цирка и спектакли Театра музыкальной комедии. Для детей мобилизованных бесплатно работают комнаты в торгово-развлекательных центрах. К акции подключились предприниматели из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серовского и Березовского городских округов, Режа и Асбеста.

Также семьи мобилизованных уральцев могут получить адресную помощь от волонтеров движения #МыВместе. Кроме этого, в екатеринбургском Доме добровольцев ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей.

Напомним, семьям мобилизованных свердловчан перечислили почти 30 тысяч региональных выплат.

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Свердловский театр драмы дал благотворительный спектакль для семей мобилизованных