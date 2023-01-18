На Среднем Урале создали интерактивную карту безопасных купелей

Купели освятили церковнослужители Екатеринбургской епархии. Фото: Павел Ворожцов

Уральцам рассказали о местах для безопасных крещенских купаний.

В канун праздника Крещения Господня свердловчан предупредили о том, что к купаниям нужно относиться внимательно. Спасатели и надзорные ведомства проверили места для совершения обряда и одобрили порядка 80 купелей, которые освятили церковнослужители Екатеринбургской епархии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для удобства православных уральцев специалисты Центра управления регионом создали специальную карту безопасных и освященных прорубей. Все они проверены специалистами государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и санитарными врачами.

Как рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС Андрей Кустовлянкин, каждая купель под водой оборудуется защитным деревянным коробом, расстояние между досками не должно быть менее 10 сантиметров. Над водой должны быть построены лестницы и перила. Глубина купели может составлять от 1,2 до 1,8 метра, но не более.

"Вблизи купели устанавливается спасательный пост, где должны дежурить не менее двух аттестованных спасателей и медработник. Также необходимы пункты обогрева и раздевалки", — сообщил Андрей Кустовлянкин.

По его словам, пользоваться купелями в открытых водоемах опасно, поскольку не всегда известна сила подледного течения, которое может затянуть человека.

Санитарные врачи, проведя исследования проб воды, не рекомендуют окунаться в купели, где вода не соответствует нормам безопасности. Такие проруби есть в районе городского пляжа на Колонгинском водохранилище в Североуральске, в районе лодочной станции на Краснотурьинском водохранилище, в 10 метрах от восточного берега Шестого озера в Волчанске, у храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник" на реке Актай в Верхотурье, на Малоистокском пруду по адресу улица Трактовая, 15 и у плотины на реке Каменке по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском.

Также важно соблюдать рекомендации врачей как во время купания, так и после него. За два часа до обряда врачи рекомендуют плотно поесть, а непосредственно перед омыванием сделать разминку, разогреть тело и мышцы. Во избежание травм нужно надеть обувь с нескользящей подошвой.

Сам обряд не должен длиться больше минуты, нырять с головой не рекомендуется. После купания необходимо тщательно растереться сухим полотенцем, одеться и выпить горячий чай. Употреблять спиртные напитки до и после погружения в воду категорически запрещено.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что за порядком во время купаний будет следить полиция.