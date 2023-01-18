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Общество
18 января 2023, 15:23

Телебашня РТРС включит праздничную подсветку в день образования свердловского филиала

башня

Подсветка будет работать с 17:30 19 января до 9:00 20 января. Фото: пресс-служба Свердловского филиала РТРС

В четверг, 19 января, филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр" отметит 55-летие со дня образования. В связи с этим на телебашне в Екатеринбурге зажжется праздничная подсветка.

Как сообщили в пресс-службе свердловского филиала РТРС, подсветка будет работать с 17:30 19 января до 9:00 20 января.

Отметим, что на сегодняшний день филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" транслирует 20 телеканалов в цифровом формате и 32 радиопрограммы. Также на Среднем Урале располагаются более 150 радиовещательных передатчиков, среди которых такие радиостанции, как "Радио России", "Вести ФМ", "Маяк", "Дорожное радио", "Воскресение", "Мир" и "Волна ФМ".

Кроме того, Свердловский филиал РТРС совместно с региональным правительством работает над организацией цифровой радиосвязи УКВ‑диапазона (стандарт DMR). Проект будет полезен спасательным службам, скорой помощи, МЧС, пожарным частям, лесоохране, а также энергетическим и туристическим службам.

Областная газета Свердловской области

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