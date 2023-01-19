Свердловский филиал РТРС отмечает 55 лет со дня образования

Цифровая телесеть в регионе состоит из 66 передающих станций с охватом более 98 % жителей Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Ровно 55 лет назад, в 1968 году, было принято решение о создании филиала РТРС "Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр". На сегодняшний день охват сети FM-вещания ВГТРК составляет 99 % населения Среднего Урала.

"Свердловский филиал РТРС за 55 лет прошел огромный путь по развитию и модернизации телевизионной сети, начиная от первой передачи в эфир до перехода с аналогового телевидения на цифровое. Цифровая телесеть в регионе состоит из 66 передающих станций с охватом более 98 % жителей Свердловской области — это около 4 млн человек. Филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" расширил сеть радиовещания в FM‑диапазоне, выполнил программу по переводу радиостанции "Радио России" в FM‑диапазон", — рассказал директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС "Свердловский ОРТПЦ", история развития телерадиовещания на Среднем Урале имеет свои особенности. Первый радиопередатчик заработал в 1925 году на Шарташской радиостанции. В военные годы регулярная трансляция сводок "Совинформбюро" велась именно из Свердловска. Также город поддерживал связь с блокадным Ленинградом.

В ноябре 1955 года в Свердловске началась трансляция регулярных телепередач. В 1960‑х годах была составлена генеральная схема развития телевещания в регионе, которая подразумевала строительство новых станций. К началу 1970‑х годов сеть телевещания Среднего Урала состояла из 5 крупных и 15 маломощных радиотелевизионных станций.

К 1990 году по телевизорам транслировались 3 государственные программы — первый и второй каналы, а также Лен‑ТВ, а в последующие 10 лет произошло резкое увеличение числа коммерческих теле- и радиоканалов. Первым коммерческим телеканалом региона стал "4 канал", а первой коммерческой радиостанцией — "Радио СИ".

Сейчас филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" транслирует 20 телевизионных каналов в цифровом формате и 32 радиопрограммы.

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