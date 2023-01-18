Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников для социальной газификации

Губернатор дал поручения по вопросам газификации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На заседании правительства губернатор дал ряд поручений в рамках реализации программы по социальной газификации в Свердловской области.

В частности, речь идет о расширении списка льготников и возможности увеличения размера компенсации при подключении до 250 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Было принято решение расширить список льготников. По мнению губернатора, кроме сельских учителей и врачей, в него нужно включить социальных работников и работников учреждений культуры. Глава региона поручил минсоцполитики подготовить документы по этому вопросу.

Евгений Куйвашев дал поручение муниципальным главам разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома. В территориях должны понимать, на какие средства люди смогут установить у себя необходимое оборудование.

"У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. Например, нижний предел компенсаций — это 100 тысяч, но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение и индивидуально принимать решение о субсидировании до 250 тысяч рублей", — заявил Евгений Куйвашев.

По поручению губернатора в каждом муниципалитете будут созданы комиссии для рассмотрения сложных случаев, касающихся подключения. Региональному минэнергетики и ЖКХ поручено проработать вопрос по расширению перечня оборудования, за приобретение которого уральцы могут получить компенсации. Сейчас жителям возмещают затраты на приобретение котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора.

Согласно планам-графикам, по программе социальной газификации в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.

В настоящий момент в регионе действует расширенный список льготников для социальной газификации, в который входят малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды, медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. Также есть возможность газификации дома за счет областного материнского капитала, сумма которого с 2023 года составит 160 687 рублей.

Ранее "Областная газета" писала о том, что Евгений Куйвашев в режиме видеоконференции принимал участие в заседании федерального штаба по социальной газификации.