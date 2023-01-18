В России вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

Вейпы в России будут стоить дороже. Фото: Павел Ворожцов

Госдума приняла решение с 1 марта повысить акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов.

Акцизы будут внепланово повышены на 2–11 %, но при этом акцизы на электронные сигареты будут отменены. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтении, сообщает "Коммерсантъ".

Акцизы на сигареты и папиросы будут проиндексированы на 2 % — с 2 552 рублей до 2 603 рублей за 1 тысячу штук. Также предусматривается повышение акцизов на жидкости для вейпов. С 1 марта они вырастут на 11 %, к 2025 году ставка за миллилитр поднимется до 22 рублей.

Акцизы на нагреваемый табак с марта будут установлены на уровне 8 669 рублей за килограмм, а к 2025 году вырастут до 9 377 рублей.

Ранее сообщалось о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о запрете вейпов для школьников.