Чат-боты и борьба с фейками

Фото: предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента в УрФО

Центр управления регионами (ЦУР) Свердловской области в 2022 году отработал более 58 тысяч обращений граждан, а среднее время первичного ответа на них за два года сократилось втрое. Об этом вчера на совещании у полпреда Президента РФ в УрФО Владимира ЯКУШЕВА рассказала руководитель организации Валентина ЕРМАКОВА. В топ-5 тем, интересующих свердловчан, вошли дороги, благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт, здравоохранение. При этом, благодаря активной разъяснительной работе специалистов ЦУР в соцмедиа, число обращений граждан снижается.

Центры управления регионом (ЦУРы) начали создаваться по поручению президента Владимира Путина во всех субъектах РФ с декабря 2020 года. Они представляют собой единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей обращений, касающихся разных сфер жизни. На основе поступающих в ЦУР данных формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионах. Центры входят в структуру автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог Регионы».

Вчерашнее совещание у Владимира Якушева, в котором принял участие первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, было посвящено итогам работы региональных ЦУР УрФО и планам на 2023 год.

По словам Владимира Якушева, система взаимодействия ЦУРов с региональными и муниципальными органами власти в регионах УрФО отлажена. Время получения ответа на обращение сокращается, формируется пространство доверия между гражданами и государством.

«В 2022 году центрами управления регионами УрФО обработали почти 400 тысяч обращений граждан. Среднее время ответа составило всего три часа. Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства Уральского федерального округа», – подчеркнул полпред.

Свердловский ЦУР – в числе лидеров. В минувшем году его специалисты обработали больше 58 000 сообщений, отметила его руководитель Валентина Ермакова. Кроме того, втрое было снижено время первичного ответа на обращения.

– Если в ноябре 2020 года (при создании ЦУР) время ответа составляло почти 7,5 часа, то к концу прошлого года – уже 2,5 часа. Также мы усилили информационную работу в соцмедиа. Например, готовим много визуально понятных разъясняющих материалов и инструкций по различным изменениям в социально-экономической сфере (как получить единое пособие на детей, куда обращаться по конкретным проблемам и т. д), – рассказала Валентина Ермакова.

Кроме того, по ее словам, большой популярностью у граждан пользуются проекты в формате региональных чат-ботов по актуальным темам: например, догазификация и удобные интерактивные карты. Одна из них, касающаяся утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), создана ЦУРом совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ. Карта включает в себя больше 400 пунктов приема разного вида отходов, с указанием контактов и времени работы. Это в том числе, утверждает Валентина Ермакова, позволило снизить количество обращений свердловчан по этой теме на 43%.

Сейчас ключевая задача ЦУРов УрФО, по мнению Владимира Якушева, сотрудничество с максимальным количеством госструктур. Также, наряду с мониторингами и анализом сообщений, работой центров стало развенчивание фейков.

«Интернет сегодня – основное поле битвы в информационной войне, ведущейся против России. Важно развивать объективные каналы информирования, где жители нашей страны могут получать проверенную и достоверную информацию. Госпаблики регионов УрФО ведутся достаточно активно. Еженедельно в них публикуется до 4,5 тысячи постов, которые получают порядка 7,8 млн просмотров», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.