«Мне нравится наша квартира»

В 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот планируется потратить 1,8 млрд рублей. Из них почти 1,5 млрд рублей – средства областного бюджета, 306,3 млн – федерального. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот, утвержденной губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. За десять лет ее работы квартиры получили более 9 000 человек, из них 900 – в 2022 году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 14 млрд рублей. Обозреватель «ОГ» Татьяна БУРОВА узнала, как живут новоселы в разных городах области.

В 2022 году на покупку жилья для детей, оставшихся без попечения родителей, из регионального бюджета направлено 1,7 млрд рублей, из федерального – более 300 млн. На эти средства приобретено 900 квартир в 41 муниципалитете Среднего Урала. Реализация программы находится под пристальным контролем губернатора Евгения Куйвашева, поэтому в нее включаются постепенно все муниципалитеты области, сообщили «ОГ» в областном Фонде жилищного строительства .

– Особенностью реализации этой госпрограммы в нашем регионе является то, что детям-сиротам предоставляется только новое жилье, – подчеркивает директор Фонда Оксана Вохминцева. – В нем имеется все необходимое, и оно полностью готово к заселению.

Слова руководителя в беседе с журналистом «ОГ» подтвердили и новоселы из самых разных городов области.

«Мне многие помогли»

В Екатеринбурге Фонд жилищного строительства в прошлом году приобрел 110 квартир для детей-сирот в жилом комплексе «Весна» на улице Дорожной в Чкаловском районе. Одна из них досталась Александру Печёному.

В детстве он и его младший брат Евгений жили с родителями в Тверской области, но рано осиротели, попали в дом-интернат. Там Александр увлекся книжками Владислава Крапивина, участвовал в самодеятельных постановках по произведениям уральского писателя. И однажды в Тверь приехала делегация из детско-юношеского клуба «Каравелла», созданная Владиславом Крапивиным.

– Мы подружились, и вскоре группа из интерната отправилась с ответным визитом в Екатеринбург, – рассказывает Александр. – Жить нас распределили по семьям, мы с братом попали к Ирине и Максиму Репиным. Мы подружились с ними и с их детьми, и в итоге семья Репиных предложила нам с братом провести у них летние каникулы. Мы отлично провели время – ходили под парусом, занимались в клубе. А потом Ирина и Максим предложили нам остаться у них в семье.

Фото: Из архива Александра Печёного

После окончания школы Александр поступил на строительный факультет Уральского федерального университета (УрФУ), окончил бакалавриат, сейчас учится в магистратуре, готовится к защите диплома.

– Большую помощь в оформлении документов и получении жилья мне оказали работники управления соцполитики Кировского района, – говорит Александр. – Я им очень благодарен. Квартира отличная, в красивом многоэтажном доме.

Брат Александра тоже поступил в УрФУ, но на машиностроительный факультет. Живет пока в общежитии, не хочет стеснять брата, у которого есть девушка. Евгений тоже стоит в очереди на получение квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот.

Схожие судьбы

Лидером по предоставлению жилья детям-сиротам в нашей области стала в прошлом году Верхняя Пышма. Здесь ключи от новых квартир получили 140 человек. В их числе и Владимир Федоров, в семье которого двое детей – девятилетний сын и трехлетняя дочка.

– Володя родом из Казахстана, в 9 лет потерял маму, в 13 – отца, – рассказывает его супруга Юлия. – Полтора года жил в детдоме, пока его бабушка не оформила опеку и не забрала внука на Урал. Но отношения у них не ладились, и Володя попал в реабилитационный центр в Среднеуральске. Там его заметил глава одной казачьей семьи, взял к себе, оформил российское гражданство, поставил на учет на получение жилья. Спас, по большому счету.

У Владимира золотые руки. Свою однокомнатную квартиру он превратил в «двушку». Конечно, вчетвером в ней тесновато. Но, как говорит Юлия, они молоды, и все у них впереди.

Рекордное число квартир за все время реализации программы построено для детей-сирот в Верхней Синячихе Алапаевского района. Получил квартиру и Илья Маслов, в несовершеннолетнем возрасте оставшийся без родителей.

– Сначала я потерял отца, потом маму, жил с бабушкой, – рассказывает он. – Три года отслужил по контракту в армии танкистом. Окончил Алапаевский медицинский колледж, второй год работаю медбратом у врача-окулиста в детской поликлинике поселка. Проблемы со зрением сейчас у многих с малых лет. Помогаю детям подбирать очки, лечу глазные болезни. Мне моя работа очень нравится.

По словам Ильи, в прошлом году для детей-сирот возвели в Верхней Синячихе сразу два пятиэтажных дома. Так что очередь движется быстро, скоро жильем обеспечат всех.

Фото: Из архива Ильи Маслова

Строят везде

– Квартира мне и моей девушке Варваре очень нравится, – говорит Дмитрий Путилин из Красноуфимска. – Я рос без родителей, меня воспитывала бабушка, в ее частном доме было печное отопление и туалет на улице. А тут – полное благоустройство, отделка, сантехника, даже натяжные потолки. Оставалось только мебель купить, что мы и сделали.

Обзавестись собственным жильем Дмитрий, по его словам, мог бы и раньше. Задержка получилась из-за того, что он уходил служить в армию. Но и в 21 год бесплатно получить от государства квартиру, согласитесь, неплохо.

Елена Фазлетудинова и ее муж Алексей получили ключи от новой квартиры в поселке Курьи Сухоложского ГО в декабре 2022 года. Отпраздновали новоселье и Новый год одновременно. Елена с двух лет воспитывалась в детском доме, а потом в приемной семье. Алексей из полной семьи. Познакомились они в Сухоложском многопрофильном колледже, где оба учились на поваров-кондитеров. Сейчас Елена приобретает специальность мастера по обработке цифровой информации.

– Мне нравится наша квартира, – признается девушка. – Но особенно – вид из окна: лес, горы – очень красиво.

Фото: Из архива Фазлетудиновых

Недолго ждала своей очереди на получение жилья и Алёна Михайлова из Камышлова. Квартиру, по ее словам, выбирали вместе с мужем Сергеем, который служит прапорщиком в воинской части в Елани, а она работает там же в столовой.

– Квартиру мы обставили почти полностью, – говорит Алёна. – Осталось только кухонный гарнитур купить, и будет полный порядок.

ВАЖНО С 2013 года начали действовать поправки в закон, защитившие детей-сирот от черных риелторов. Квартиры стали предоставлять из государственного специализированного фонда, который остается их собственником на протяжении пяти лет после заселения. Если в течение этого времени социальная адаптация проходит успешно, выдается разрешение на заключение договора социального найма и последующую приватизацию квартиры.

На основе Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года (с изменениями 2012 года) разработан Порядок предоставления жилья детям-сиротам, проживающим в Свердловской области. Право на его получение имеют свердловчане до 23 лет, оставшиеся без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте и не имеющие жилья. А также те, за кем жилье числится, но оно признано непригодным для проживания. Полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот распределены программой между несколькими органами госвласти Свердловской области. Учет нуждающихся в жилье ведут территориальные управления минсоцполитики. Отследить движение очереди можно на сайте министерства – msp.midural.ru. Приобретением квартир занимается Фонд жилищного строительства, созданный при министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.