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19 января 2023, 10:15

День рождения отмечает главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский

Александр Лакедемонский

53 года исполняется главному редактору "Областной газеты" Александру Лакедемонскому

Сегодня 53 года исполняется главному редактору "Областной газеты" Александру Лакедемонскому. Его поздравляет начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник внутренней службы Валерий Горелых.

— Главнокомандующему информационным войском под названием "Областная газета" Александру Андреевичу Лакедемонскому посвящается. Поздравлять с днем рождения коллегу по журфаку УрГУ всегда сложно, так как это не просто "акула современного пера", а super творческий и близкий по духу человек. Близкий еще по советскому, а значит лучшему воспитанию, образованию, становлению, и даже по идейным соображениям. Его раздражают помпезность и громкие пафосные речи. Он любит, когда в душе царят тепло, спокойствие и уют. Когда хочется ярко жить и творить во благо людей добро, приходя на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.

Уважаемый Александр Андреевич! Мы столько в молодости пережили в родном и до сих пор стоящем на том же месте общежитии журфака по улице Большакова, 79, что, наверно, воспоминаний хватило бы на несколько томов, не говоря уже про воспоминания о работе по сбору урожая на полях Красноуфимского колхоза, куда нас, студентов, ежегодно по осени дружно направляли на картофельные плантации. Впрочем, сегодня исключительно ваш день, поэтому, как писал Шолохов, с Радостью!!! Искренне и от всей души хочу пожелать достать самую заветную звезду, как бы высоко она ни светила. Служить нашей могучей и великой Родине и ее мужественному и выносливому народу столько, сколько велит сердце. Пусть будет все хорошо дома и на работе. Чтобы коллектив газеты и ее заслуженные ветераны не знали материально-технических проблем. Чтобы кривая тиража и подписчиков двигалась только вверх. Крепкого уральского здоровья, в том числе родным. Чтобы никакое воронье закордонное никогда не смогло очернить мирного голубого неба над нашими головами. Храни Бог и свердловская полиция! Многая и благая лета!

Областная газета Свердловской области

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